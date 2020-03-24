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Espreso.tvОбществоПутин "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма

Путин "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма

Указ Президента РФ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

В список указа вошли большинство районов аннексированного Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.

При этом запрет не распространяется на три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Подобным образом в перечень не вошла Верхнесадовский сельсовет в Севастополе.

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