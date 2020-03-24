Путин "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма
24 марта, 2020, 19:15
Президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма
Указ Президента РФ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.
В список указа вошли большинство районов аннексированного Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.
При этом запрет не распространяется на три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Подобным образом в перечень не вошла Верхнесадовский сельсовет в Севастополе.
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