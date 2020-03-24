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Espreso.tvОбщество"Новый этап давления": нардеп просит правительство отреагировать на лишение Путиным крымчан без паспорта РФ прав на землю

"Новый этап давления": нардеп просит правительство отреагировать на лишение Путиным крымчан без паспорта РФ прав на землю

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин направил в правительство и представителю президента в АР Крым запрос с просьбой отреагировать на указ президента РФ Владимира Путина о лишении лиц без паспорта РФ прав на прибрежные участки земли в Крыму

Об этом Безгин сообщил в Facebook.

"Новое действие Путина направлено на запрет права владения земельными участками в Крыму не гражданам РФ. То есть те крымчане, которые отказались российский паспорт получить, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления. Оперативно обратился к исполнительной власти, потому что Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на данные события ", - написал Безгин.

Обращение направлено вицепремьер-министру-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и постпреду президента Украины в АР Крым Антону Кориневичу.

"Прошу принять, в пределах полномочий, меры реагирования в целях защиты конституционного права граждан на собственность и обеспечить ознакомление международного сообщества и международных организаций с позицией Украины по этому вопросу", - говорится в документе.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Россией Крыма.
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