"Указ" Путина лишит украинцев почти 10 тыс. участков земли в Крыму, - реестр оккупантов

14 апреля, 2020, 08:36

В оккупированном Крыму 9747 земельных участков на "пограничных территориях России" принадлежат гражданам Украины

Об этом сообщает так называемый государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, сообщает Радио Свобода .

Землевладельцы обязаны будут продать их россиянам или российским компаниям, либо они могут быть выкуплены государством-оккупантом.

"По данным Росреестра, более 11,5 тыс земельных участков в Крыму на приграничных территориях России принадлежат иностранцам. В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Краноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Примечательно, что такая цифра - это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в число владельцев недвижимости в Крыму вошли граждане 55 стран: Украины, Беларуси, Германии, Казахстана Узбекистана, Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран.