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Espreso.tvОбщество"Указ" Путина лишит украинцев почти 10 тыс. участков земли в Крыму, - реестр оккупантов

"Указ" Путина лишит украинцев почти 10 тыс. участков земли в Крыму, - реестр оккупантов


фото: www.washingtonexaminer.com
В оккупированном Крыму 9747 земельных участков на "пограничных территориях России" принадлежат гражданам Украины

Об этом сообщает так называемый государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, сообщает Радио Свобода .

Землевладельцы обязаны будут продать их россиянам или российским компаниям, либо они могут быть выкуплены государством-оккупантом.

"По данным Росреестра, более 11,5 тыс земельных участков в Крыму на приграничных территориях России принадлежат иностранцам. В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Краноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Примечательно, что такая цифра - это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в число владельцев недвижимости в Крыму вошли граждане 55 стран: Украины, Беларуси, Германии, Казахстана Узбекистана, Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран.

  • Напомним, президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма.
  • Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин направил в правительство и представителю президента в АР Крым запрос с просьбой отреагировать на указ президента РФ Владимира Путина о лишении лиц без паспорта РФ прав на прибрежные участки земли в Крыму.
  • Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что указ Путина о правах собственности на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова.
  • Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыма людям без гражданства РФ и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.
     
     
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