Беларусь купит у России нефть по $4 за баррель

2 апреля, 2020, 16:41

Государственный "Белнефтехим" ведет переговоры о покупке 2 млн баррелей в апреле по цене в $4

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает портал TUT.BY.

"Сегодня (2 апреля, - ред.) думаю," Белнефтехим "закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти. Что касается премии - могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции - цена, по которой будем покупать нефть в апреле - около 4 долларов за баррель", - рассказал премьер -министр.

Напомним, в январе Беларусь начала покупать нефть из Норвегии вместо русской, после того, как РФ прекратила ее поставку в страну.

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