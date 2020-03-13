В Госдепе США заявили, что американские компании готовы поставлять нефть в Беларусь
Об этом шла речь во время разговора глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси Майкла Помпео и Владимир Макея, сообщили в Госдепартаменте в пятницу, передает Укринформ.
"Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний немедленно начать продажи нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам", - отметили в Вашингтоне.
Сообщается, что госсекретарь США и глава МИД Беларуси "обсудили потенциал для усиления двусторонних деловых связей". Это предполагает, в частности, визит в этом году в Минск делегации США в составе высокопоставленных представителей правительства по вопросам торговли.
Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси состоялся на фоне падения мировых цен на нефть из-за одностороннего решения Москвы выйти из ОПЕК.
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