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Espreso.tvОбществоВ Госдепе США заявили, что американские компании готовы поставлять нефть в Беларусь

В Госдепе США заявили, что американские компании готовы поставлять нефть в Беларусь

Соединенные Штаты заявили о готовности начать поставки нефти в Беларусь, которая в основном зависела от российских энергоносителей

Об этом шла речь во время разговора глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси Майкла Помпео и Владимир Макея, сообщили в Госдепартаменте в пятницу, передает Укринформ.

"Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний немедленно начать продажи нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам", - отметили в Вашингтоне.

Сообщается, что госсекретарь США и глава МИД Беларуси "обсудили потенциал для усиления двусторонних деловых связей". Это предполагает, в частности, визит в этом году в Минск делегации США в составе высокопоставленных представителей правительства по вопросам торговли.

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси состоялся на фоне падения мировых цен на нефть из-за одностороннего решения Москвы выйти из ОПЕК.

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