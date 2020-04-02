Цена на российскую нефть упала до $ 10 за баррель: доставлять ее дороже, чем продавать
Об этом пишут российские СМИ.
Таким образом экспортная цена на российскую нефть марки Urals стала отрицательной. 30-31 марта расходы на доставку барреля нефти в порты, налоги и другие расходы превысили расчетную цену продажи сорта в Европе.
Речь идет о котировках на нефть, которую продавец обязан доставить к трубопроводу за свой счет. Котировки Argus fip Западная Сибирь (основной ориентир для российского рынка, по ней рассчитываются цены годовых и краткосрочных контрактов) 30 марта составила минус 1007 рублей ($ 12,7) за тонну (даже без учета расходов к сдаче в трубу), а на следующий день - уже минус 1200 рублей за тонну ($ 15,2).
Если отрицательная цена продержится хотя бы месяц, экспорт Urals станет убыточным, вместе с продажами на внутреннем рынке. По данным отраслевого агентства Argus media, поставщики давно обеспокоены возможностью длительного периода низких цен, который сделает прибыльность продаж нефти в России нулевой или даже отрицательной.
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1 апреля экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $ 13 за баррель , что является минимальным показателем с 1999 года.
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