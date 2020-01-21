Беларусь начала покупать нефть из Норвегии вместо российской
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Нефть будут доставлять из Норвегии в Беларусь через норвежский порт Клайпеда. Норвежский танкер Breiviken с 80 тыс. тонн нефти должен прибыть в Клайпеду 22 января, откуда нефть доставят в Новополоцкий НПЗ по железной дороге.
По предварительным данным, после получения первой партии нефти Беларусь планирует продолжить переговоры о дальнейших поставках.
В то же время белорусские СМИ отмечают, что поставки нефти из Клайпеды по железной дороге будут стоить около $20 за тонну, что значительно дороже транспортировки по нефтепроводам.
Беларусь начала закупать нефть в Норвегии после разногласий с Россией по цене, по которым РФ в январе прекратила поставки нефти в Беларусь.
Напомним, Беларусь направила Украине предложение о закупке нефти.
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