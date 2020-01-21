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Espreso.tvОбществоБеларусь начала покупать нефть из Норвегии вместо российской

Беларусь начала покупать нефть из Норвегии вместо российской

Белорусская нефтяная компания заказала партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Нефть будут доставлять из Норвегии в Беларусь через норвежский порт Клайпеда. Норвежский танкер Breiviken с 80 тыс. тонн нефти должен прибыть в Клайпеду 22 января, откуда нефть доставят в Новополоцкий НПЗ по железной дороге.

По предварительным данным, после получения первой партии нефти Беларусь планирует продолжить переговоры о дальнейших поставках.

В то же время белорусские СМИ отмечают, что поставки нефти из Клайпеды по железной дороге будут стоить около $20 за тонну, что значительно дороже транспортировки по нефтепроводам.

Беларусь начала закупать нефть в Норвегии после разногласий с Россией по цене, по которым РФ в январе прекратила поставки нефти в Беларусь.

Напомним, Беларусь направила Украине предложение о закупке нефти.

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