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Espreso.tvОбществоРоссия приостановила поставки нефти в Беларусь

Россия приостановила поставки нефти в Беларусь


фото: DW
Российская Федерация остановила поставки нефти в Беларусь, из-за чего два нефтеперерабатывающих завода в стране снизили свою нагрузку до минимально допустимого уровня

Об этом со ссылкой на данные концерна "Белнефтехим" сообщает БЕЛТА.

Загрузка до технологического минимума снизили белорусские Мозырский НПЗ и "Нафтан".

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - заявили в "Белнефтехим".

  • Напомним, Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
  • 31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам трех работала телефонная разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
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