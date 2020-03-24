Коронавирус в Украине: Аваков заявил, что режим чрезвычайного положения пока не нужен

24 марта, 2020, 19:44

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничения конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил Аваков.