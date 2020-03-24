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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Аваков заявил, что режим чрезвычайного положения пока не нужен

Коронавирус в Украине: Аваков заявил, что режим чрезвычайного положения пока не нужен

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничения конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил Аваков.

  • Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавирус.
  • В Украине начинается второй этап борьбы с коронавируса, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.
  • Нардеп фракции "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что ее политсила категорически против введения в Украине чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
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