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Espreso.tvОбществоВ Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, - Емец

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, - Емец

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец, передает пресс-служба МОЗ.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране ", - сказал Емец.

По словам главы ведомства, в настоящее время команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как отметил Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (ред. - коронавируса) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае ", - добавил Емец.

  • Напомним, диагностирования коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях .

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