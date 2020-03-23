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Espreso.tvОбществоЕмец вновь призвал нардепов ввести чрезвычайное положение

Емец вновь призвал нардепов ввести чрезвычайное положение


фото: rbc.ua
Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Об этом сообщает Минздрав.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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  • В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни .

 

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