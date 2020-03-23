Емец вновь призвал нардепов ввести чрезвычайное положение
23 марта, 2020, 14:40
Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса
Об этом сообщает Минздрав.
Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.
Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
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В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни .
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