Емец вновь призвал нардепов ввести чрезвычайное положение

Об этом сообщает Минздрав.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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