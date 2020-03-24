"Плохому танцору мы знаем, что мешает": в "Голосе" выступили категорически против чрезвычайного положения

24 марта, 2020, 17:08

Об этом нардеп заявила в эфире программы "Неделя с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Что касается заявления о чрезвычайном положении я только могу сказать, что плохому танцору мы знаем, что мешает. Поэтому сегодня чрезвычайное положение - это не тот инструмент, который поможет господину Емцу преодолеть коронавирус в стране. Человек должен своей работой заниматься. Готовить больницы, готовить врачей", - отметила Стефанишина.

Нардеп отметила, что власть имеет достаточные полномочия для противодействия коронавирусу и без введения чрезвычайного положения.

"Мы категорически против введения чрезвычайного положения сегодня в стране. Потому что у власти уже есть полномочия для того, чтобы сдерживать эпидемию. Их просто надо выполнять. Сегодня контролировать границы. Сегодня самоизолировать и контролировать самоизоляцию людей, которые сегодня въезжают из других стран. Это, кстати, не делается. Чрезвычайное положение здесь не поможет. здесь нужно взять сейчас и это делать. Сегодня нужно готовить больницы к коронавирусу", - заявила Стефанишина.

Нардеп также назвала чрезвычайное положение опасной мерой.

"Чрезвычайное положение - это очень жесткая мера особенно в нашей стране, с нереформированной Национальной полицией и другими органами правопорядка. Представьте себе, что при чрезвычайном положении вводится очень жесткий контроль и каждый человек, по сути, может находиться под жестким контролем. Будут контролироваться СМИ, Интернет, передвижения каждого человека. Это очень опасная вещь, против которой мы категорически выступаем", - заявила Стефанишина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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