В Украине от COVID-19 излечилось 8 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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Ситуация в областях Украины:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный)
г. Киев - 9;
Киевская область - 4;
Львовская область - 1;
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).
Всего с начала года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют.
- Согласно официальной информации на утро воскресенья, 22 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По-прежнему, больше всего таких - на Буковине.
- Напомним, 22-23 марта украинские медики получат достаточное количество тестов, а это, по мнению экспертов, сразу может скачкообразно отразиться на статистике .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и "тотальный полный карантин" .
- По сообщения СМИ, 24 марта Верховная Рада может объявить в Украине чрезвычайное положение . Соответственно, перед этим должен собраться СНБО.
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