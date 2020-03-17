Как во время пандемии коронавируса сохранить психическое здоровье

17 марта, 2020, 13:05

Обычный ритм жизни украинцев изменился, в стране ввели серьезные карантинные мероприятия. Как и что украинцы могут и должны делать во время пандемии коронавируса

Принято решение в Украине закрыть все ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек. Закрываются заведения общественного питания, салоны и парикмахерские, большинство предприятий перевели работников на работу он-лайн, то есть не выходя из дома. Закрываются границы и даже междугороднее сообщение.

В мире растет количество случаев коронавируса и поэтому все чаще мы слышим, что карантин - это прежде всего сдерживающее действие, чтобы не дать возможности распространения вируса.

Большинство из нас, вероятно 60-80 %% заразятся вирусом .

Однако, если у вас сильный иммунитет, вы молоды, не имеете серьезных хронических заболеваний и не курите все должно пройти легко. Вы можете даже не заметить, что у вас коронавирус и спутать с ОРВИ .

Но 10-20 %% могут иметь серьезные проблемы и потребовать стационарного лечения. Именно поэтому ВОЗ призывает правительства всех стран мира принять меры для замедления распространения вируса. Если же события в стране будут развиваться быстро, тысячам одновременно может понадобиться экстренная помощь. Трудно найти страны мира, которые могут оказать одновременно реанимацию для такого количества людей.

В то же время украинцы разделились на две категории: одни пишут гневные сообщения в социальных сетях, убеждают всех, что это - мировой заговор и не понимают для чего все это. Другие панически боятся вируса, скупили продукты первой необходимости, закрыли двери своего дома и не пропускают ни одной новости и ищут, где можно сделать тест на коронавирус.

Не знаю в какой когорте вы, но точно уверена, всем стоит успокоиться и делать свое дело в условиях карантина.

Первое, перестать паниковать. Это вовсе не означает, что не нужно интересоваться тем, что происходит в стране и мире. Просто направьте свою энергию на то, что действительно вам по силам и действуйте.

Если вы остались дома и работаете теперь он-лайн это означает, что вы не тратите время на дорогу, а значит можете наконец выспаться.

У вас появилась реальная возможность не бегать галопом по квартире собирая всю семью, кого в детский сад, кого в школу. А в свое удовольствие приготовить вкусный завтрак, выпить в тишине чашечку вкусного ароматного кофе или насладиться свежеприготовленным фрешем.

Расслабьтесь, используйте это время на полную по уходу за собой.

Солнце с каждым днем радует нас все больше. Сделайте утреннюю зарядку или йоге у окна, дополнительно получите заряд витамина D.

Конечно, вы хотите быть в курсе последних новостей и ничего не пропустить. Но если читать всю информацию тех, кто хочет схватить хайп на коронавирус, можно пережить большой стресс. Поэтому выберите несколько источников, которым можно доверять, например https://www.who.int/ или https://covid19.com.ua/?

Не нагнетайте ситуацию и не слушайте тех, кто говорит или пишет, что все умрут от Covid-19. Статистика говорит о другом, большинство выздоровеет. Официальная информация здесь .

Если не удается побороть панику всеми возможными путями и вы не можете успокоиться, воспользуйтесь ароматерапией. Для этого возьмите эфирные масла, например лаванды или мелиссы. Расслабьтесь и сделайте упражнения для дыхания, их сейчас очень много в интернете. Вечером примите расслабляющую ванну, включите музыку для релакса.

Сейчас подходящее время, чтобы научиться готовить пищу дома. Но если вам такое занятие не по душе, то можно заказать блюда из кафе или ресторанов, большинство заведений переходят на другой формат.

Конечно пища, которую вы закажете из ресторана вряд ли будет представлять большую опасность. Но надо быть уверенным, что человек, который ее готовил, был здоровым и случайно на нее не чихнул или кашлянул . Если же пищу приготовлено должным образом, то все будет хорошо.

Если вы заказываете продукты из супермаркета, то попросите, чтобы пакет оставили под дверью. После выбросьте пакет и помойте руки.

Если вы работаете в службе доставки, то находитесь в зоне риска. Настаивайте, чтобы работодатели обеспечила вас специальными костюмами, очками, перчатками, и масками, которые следует менять каждые 2 часа.

Во время карантина не стоит принимать гостей или отправлять детей к бабушкам и дедушкам. В это время, лучше всем остаться дома.

Конечно теперь у вас есть возможность больше времени проводить с детьми. Наконец пообщаться, приготовить вместе ужин, посмотреть любимую комедию, почитать детям книги, порисовать, поиграть в игры. Можно придумать много полезных занятий например, найдите семена цветов и высадите вместе с детьми в горшок на балконе или во дворе возле дома.

А еще можно устроить виртуальную экскурсию в самые известные музеи мира. Здесь по ссылке - бесплатные виртуальные экскурсии, которые работают во время карантина.

Есть еще один важный момент, родители должны работать, а когда дети находятся дома это очень трудно. Поэтому семье нужно собраться всем вместе и установить правила. Определиться сколько времени родители работают, а дети учатся, играют, рисуют читают самостоятельно. Затем сколько времени все проводят вместе. Желательно, разделить квартиру на отдельные зоны, чтобы члены семьи не мешали друг другу.

Стоит объяснить детям, что происходит, потому что странно наблюдать картину, когда дети на карантине гуляют и развлекаются на улице со сверстниками. Удерживайте детей одних, лучше выйдите прогуляться семьей в парк или ближайший сквер и избегайте людей.

Каждый, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания такие, как диабет, астма или сердечно-сосудистые болезни должны оставаться дома во время карантина и не выходить по возможности, даже в магазин.

Узнайте проживают ли вблизи вас люди пожилого возраста или мамы с малышами, которые нуждаются в помощи. Возможно этим людям нужны продукты или средства первой необходимости. Когда мы поддерживаем других у нас появляется стимул и так будет легче пережить этот карантин.

Помните, что Covid-19 - это вирус, и он боится воды с мылом. Поэтому научитесь мыть руки часто и правильно. Старайтесь не трогать лицо и глаза. При первых признаках простуды позвоните семейному врачу.