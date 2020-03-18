Виталий Портников: выживание – вопрос солидарности

18 марта, 2020, 15:29

Портников Виталий

Эпидемия короновируса – это не повод для паники

Это повод понять, как на самом деле устроено наше государство, насколько эффективна и ответственна власть. И каким образом должны действовать в сложившейся ситуации сами граждане.

Думаю, большую часть ответов вы знаете и сами. Мы живем в чудовищно неэффективном государстве. Профессиональные изменения в нем, которые начались после Майдана 2014 года, фактически приостановились после президентских и парламентских выборов 2019 года. Причем я думаю, что многие наши сограждане, даже если бы знали, что их и их близких ожидает в 2020 году, вряд ли поступили бы иначе. В нашем обществе еще не сформирован запрос на профессионализм. А вот запрос на пустую болтовню, на «мыльную оперу» - сформирован. Только, к моему большому сожалению, это не защищает от вируса.

Конечно, могут сказать, что от вируса не защищают и профессиональные политики, и эффективные государства – посмотрим на Европу. Однако понятно, что чем более эффективно государство, чем более современна система здравоохранения – тем больше шансов.

В ситуации, когда у нас нет ни того, ни другого, многое будет зависеть от ответственности каждого отдельного человека. Да, у нас нет эффективного государства и профессиональной власти. Но у нас есть общество, которое должно задуматься о самосохранении. Да, у нас нет современной системы здравоохранения. Но у нас есть врачи, медицинские работники. Можно представить себе – по тому, что мы слышим из других стран – сколько всего сейчас на них обрушиться. И мы можем этих людей, тоже, кстати, перепуганных, либо затравить – либо дать им шанс спасти пациентов.

Ближайшие недели и месяцы – это жизнь в совершенно другом мире, правил поведения в котором и реалий которого мы еще не знаем. Но если в этом мире экономического, социального, политического и эпидемиологического коллапса люди будут еще и набрасываться друг на друга – я всем нам не завидую.