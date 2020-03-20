Власти Ивано-Франковска просит ввести в Украине чрезвычайное положение

20 марта, 2020, 14:31

Ивано-Франковский городской совет обратился к правительству и президенту ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, для обеспечения контроля за распространением коронавируса, необходимо привлечь правоохранителей и Национальную гвардию.

"Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса", - написал Марцинкив.

Также мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе усилены меры безопасности после первого летального исхода в области.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры", - написал он.

В частности, полиция, Национальная гвардия и Муниципальная инспекция будут обеспечивать круглосуточное патрулирование улиц. Также в горсовете предупредили о введении штрафов за нарушение карантинных мероприятий - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. для юридических.