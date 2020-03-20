Власти Ивано-Франковска просит ввести в Украине чрезвычайное положение
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
По его словам, для обеспечения контроля за распространением коронавируса, необходимо привлечь правоохранителей и Национальную гвардию.
"Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса", - написал Марцинкив.
Также мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе усилены меры безопасности после первого летального исхода в области.
"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры", - написал он.
В частности, полиция, Национальная гвардия и Муниципальная инспекция будут обеспечивать круглосуточное патрулирование улиц. Также в горсовете предупредили о введении штрафов за нарушение карантинных мероприятий - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. для юридических.
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