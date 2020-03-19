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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом


фото: zahid.net
Минздрав подтвердил, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"МЗ выражает соболезнования родным умершего. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

В Минздраве также призвали при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома.
  • Напомним, что в Украине подтвержден 21 случай COVID-19.
 
 
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