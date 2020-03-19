В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом
19 марта, 2020, 20:38
В Минздраве также призвали при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома.
Минздрав подтвердил, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"МЗ выражает соболезнования родным умершего. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
В Минздраве также призвали при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома.
- Напомним, что в Украине подтвержден 21 случай COVID-19.
Читайте также
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
Читайте также
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса