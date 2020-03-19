19 марта, 2020, 20:38

Минздрав подтвердил, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"МЗ выражает соболезнования родным умершего. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.



В Минздраве также призвали при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома.