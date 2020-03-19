Греция передала Японии огонь Олимпиады-2020

19 марта, 2020, 15:31

В Греции состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня Игр-2020 Японии

Об этом сообщает twitter Олимпиады-2020.

Церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла без гостей, без зрителей и без журналистов - в связи с рекомендациями власти не проводить публичные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Не была на церемонии и президента Греции Екатерині Сакелларопулу, которая вступила в должность 13 марта.

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В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов - олимпийские чемпионы Екатерина Стефанида и Лефтерис Петрунис. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.

С этого момента огонь начинает свое путешествие в город-организатор Олимпийских игр 2020 года Токио. Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа.

The Olympic flame is on its way to # Tokyo2020



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed # Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ - # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) March 19, 2020