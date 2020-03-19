Греция передала Японии огонь Олимпиады-2020
Об этом сообщает twitter Олимпиады-2020.
Церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла без гостей, без зрителей и без журналистов - в связи с рекомендациями власти не проводить публичные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Не была на церемонии и президента Греции Екатерині Сакелларопулу, которая вступила в должность 13 марта.
Читайте также: Страны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году
В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов - олимпийские чемпионы Екатерина Стефанида и Лефтерис Петрунис. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.
С этого момента огонь начинает свое путешествие в город-организатор Олимпийских игр 2020 года Токио. Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа.
The Olympic flame is on its way to # Tokyo2020- # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) March 19, 2020
Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed # Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020, которая должна состояться в Токио.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-