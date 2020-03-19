 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГреция передала Японии огонь Олимпиады-2020

Греция передала Японии огонь Олимпиады-2020


фото: REUTERS
В Греции состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня Игр-2020 Японии

Об этом сообщает twitter Олимпиады-2020.

Церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла без гостей, без зрителей и без журналистов - в связи с рекомендациями власти не проводить публичные мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. Не была на церемонии и президента Греции Екатерині Сакелларопулу, которая вступила в должность 13 марта.

Читайте также: Страны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году

В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов - олимпийские чемпионы Екатерина Стефанида и Лефтерис Петрунис. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.

С этого момента огонь начинает свое путешествие в город-организатор Олимпийских игр 2020 года Токио. Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
  • 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса.
  • 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020, которая должна состояться в Токио.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать