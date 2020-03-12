В Греции зажгли огонь Олимпиады-2020
Об этом сообщает аккаунт Олимпиады-2020 в twitter.
12 марта, в Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского факела летней Олимпиады, столицей которой станет японский Токио.
Эстафета олимпийского огня в ближайшие дни пройдет по территории Греции, а 19 марта факел будет передан представителям оргкомитета Олимпиады в Токио. Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка в стрельбе Анна Коракаки.
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В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса на церемонию были приглашены только 100 гостей, включая президента Греции Прокописа Павлопулоса, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и представителей оргкомитета Игр. Впервые с 1984 года зрители не были допущены на это мероприятие.
Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.
The Olympic flame has been lit. # Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2- # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) March 12, 2020
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
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