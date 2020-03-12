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Espreso.tvСпортВ Греции зажгли огонь Олимпиады-2020

В Греции зажгли огонь Олимпиады-2020


фото: Getty Images
В Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020, которая должна состояться в Токио

Об этом сообщает аккаунт Олимпиады-2020 в twitter.

12 марта, в Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского факела летней Олимпиады, столицей которой станет японский Токио.

Эстафета олимпийского огня в ближайшие дни пройдет по территории Греции, а 19 марта факел будет передан представителям оргкомитета Олимпиады в Токио. Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка в стрельбе Анна Коракаки.

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В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса на церемонию были приглашены только 100 гостей, включая президента Греции Прокописа Павлопулоса, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и представителей оргкомитета Игр. Впервые с 1984 года зрители не были допущены на это мероприятие.

Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
  • 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
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