В Греции зажгли огонь Олимпиады-2020

12 марта, 2020, 15:20

В Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020, которая должна состояться в Токио

Об этом сообщает аккаунт Олимпиады-2020 в twitter.

12 марта, в Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского факела летней Олимпиады, столицей которой станет японский Токио.

Эстафета олимпийского огня в ближайшие дни пройдет по территории Греции, а 19 марта факел будет передан представителям оргкомитета Олимпиады в Токио. Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка в стрельбе Анна Коракаки.

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В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса на церемонию были приглашены только 100 гостей, включая президента Греции Прокописа Павлопулоса, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и представителей оргкомитета Игр. Впервые с 1984 года зрители не были допущены на это мероприятие.

Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.