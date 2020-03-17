 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСтраны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году

Страны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году


фото: REUTERS
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страны "Большой семерки" выступили за проведение Олимпиады в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

По его словам, лидеры стран "Большой семерки" согласились выступить в поддержку проведения полноценных Олимпийских игр, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Мы хотим провести полноценные соревнования в знак доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус", - сказал Абэ.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

Сейко Хасимото, министр Японии по вопросам подготовки к Олимпийским играм 2020 году в Токио, на пресс-конференции объяснила, что под "полноценными Играми" подразумевается проведение Олимпиады летом со зрителями.

При этом, согласно опросу, 63% жителей Японии выступают за отмену Игр-2020, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа.

"Большая семерка" - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
  • 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
  • 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать