Страны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году
Об этом сообщает Reuters .
По его словам, лидеры стран "Большой семерки" согласились выступить в поддержку проведения полноценных Олимпийских игр, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Мы хотим провести полноценные соревнования в знак доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус", - сказал Абэ.
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Сейко Хасимото, министр Японии по вопросам подготовки к Олимпийским играм 2020 году в Токио, на пресс-конференции объяснила, что под "полноценными Играми" подразумевается проведение Олимпиады летом со зрителями.
При этом, согласно опросу, 63% жителей Японии выступают за отмену Игр-2020, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа.
"Большая семерка" - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
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