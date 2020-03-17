Страны "Большой семерки" поддержали проведение Олимпиады в 2020 году

17 марта, 2020, 12:12

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страны "Большой семерки" выступили за проведение Олимпиады в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

По его словам, лидеры стран "Большой семерки" согласились выступить в поддержку проведения полноценных Олимпийских игр, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Мы хотим провести полноценные соревнования в знак доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус", - сказал Абэ.

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Сейко Хасимото, министр Японии по вопросам подготовки к Олимпийским играм 2020 году в Токио, на пресс-конференции объяснила, что под "полноценными Играми" подразумевается проведение Олимпиады летом со зрителями.

При этом, согласно опросу, 63% жителей Японии выступают за отмену Игр-2020, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа.

"Большая семерка" - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.