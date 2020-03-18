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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на въездах и выездах из Радомышля заработали блокпосты

Коронавирус: на въездах и выездах из Радомышля заработали блокпосты


фото: npu.gov.ua
На въездах и выездах в город Радомышль Житомирской области, где 13 марта от коронавируса умерла женщина, сегодня начали работу блокпосты полиции и медиков
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
 
"С 6 утра 18 марта на въездах и выездах из райцентра, где был зафиксирован летальный случай от COVID-19, организована работа совместных постов полицейских и медработников", - говорится в сообщении.
 
Кроме того отмечается, что наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок у определенных мест обсервации в Радомышле. В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются транспортными средствами.
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  • Напомним, 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя жительница города Радомышль Житомирской области.
  • В Черновцах из-за ситуации с коронавирусом начали обрабатывать улицы средством, содержащим хлор.
  • Всемирная организация здравоохранения передала МОЗ Украины второй набор тестов для диагностирования COVID-19.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и договорился о поставках медицинского оборудования и медикаментов для противодействия коронавирусу.
  • Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", вступил в силу .
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