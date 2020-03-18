Коронавирус: на въездах и выездах из Радомышля заработали блокпосты
18 марта, 2020, 18:18
На въездах и выездах в город Радомышль Житомирской области, где 13 марта от коронавируса умерла женщина, сегодня начали работу блокпосты полиции и медиков
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"С 6 утра 18 марта на въездах и выездах из райцентра, где был зафиксирован летальный случай от COVID-19, организована работа совместных постов полицейских и медработников", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок у определенных мест обсервации в Радомышле. В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются транспортными средствами.
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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", вступил в силу .
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