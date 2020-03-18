Коронавирус: на въездах и выездах из Радомышля заработали блокпосты

18 марта, 2020, 18:18

На въездах и выездах в город Радомышль Житомирской области, где 13 марта от коронавируса умерла женщина, сегодня начали работу блокпосты полиции и медиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"С 6 утра 18 марта на въездах и выездах из райцентра, где был зафиксирован летальный случай от COVID-19, организована работа совместных постов полицейских и медработников", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок у определенных мест обсервации в Радомышле. В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются транспортными средствами.