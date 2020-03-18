Коронавирус: в Черновцах начали дезинфицировать улицы города

18 марта, 2020, 17:50

В Черновцах из-за ситуации с коронавирусом начали обрабатывать улицы средством, содержащим хлор

Об этом передает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"Коммунальное предприятие МиськШЕП 18 марта на исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специального дезсредства, содержащего хлор. Средство является безвредным для людей и домашних животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обработка улиц началась с 14:00, коммунальщики продезинфицировали проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.

Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог. А мытья улиц будет проводиться три раза в день.