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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновцах начали дезинфицировать улицы города

Коронавирус: в Черновцах начали дезинфицировать улицы города


фото: provce.ck.ua
В Черновцах из-за ситуации с коронавирусом начали обрабатывать улицы средством, содержащим хлор
Об этом передает пресс-служба Черновицкого городского совета.
 
"Коммунальное предприятие МиськШЕП 18 марта на исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специального дезсредства, содержащего хлор. Средство является безвредным для людей и домашних животных", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что обработка улиц началась с 14:00, коммунальщики продезинфицировали проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.
 
Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог. А мытья улиц будет проводиться три раза в день.
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