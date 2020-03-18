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Espreso.tvОбществоЗакон о предотвращении распространения коронавируса вступил в силу

Закон о предотвращении распространения коронавируса вступил в силу


фото: galka.if.ua
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" вступил в силу

Об этом свидетельствует публикация закона в издании "Голос Украины", передает РБК-Украина.

Так, документ вступил в силу со дня опубликования.

Предполагается, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон содержит следующие нормы временного характера:

  • проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О государственных закупках";
  • стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
  • контроль со стороны Кабинета министров относительно цен на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Также предусмотрен запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

Согласно закону, факт введения карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам; в документе прописано продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; ряд мер, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрация безработных и прочее.

Кабмину законом поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусов в размере до 200 процентов заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим основные сферы жизнедеятельности.

Кроме того, в законе прописывается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано заболеванием COVID-19, а также повышение уголовной - за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

  • Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
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