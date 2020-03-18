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Espreso.tvОбществоКрасный Крест предоставит Украине лекарства и оборудование для борьбы с коронавирусом

Красный Крест предоставит Украине лекарства и оборудование для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и договорился о поставках медицинского оборудования и медикаментов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства.

Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.

Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа работников Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи, на личный контроль.

Зеленский высоко оценил роль Красного Креста как нейтрального посредника в передаче задержанных в РФ граждан нашего государства, которая состоялась 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Также во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе. Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.

Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.

"Спасибо за существенный вклад МККК в гуманитарное разминирование освобожденных территорий", - сказал он.

Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности Красного Креста в Украине, отметив, что сотрудничество с нашим государством является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 10 млн экспресс-тестов завезут в Украину до конца недели.

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