Коронавирус: ВОЗ передала Украине второй набор тестов на 1600 человек
18 марта, 2020, 15:58
Всемирная организация здравоохранения передала МОЗ Украины второй набор тестов для диагностирования COVID-19
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.
"World Health Organization Ukraine передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19. Набор рассчитан на 5000 реакций, чего хватит для диагностирование больше 1600 человек", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и договорился о поставках медицинского оборудования и медикаментов .
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