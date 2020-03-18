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Espreso.tvОбществоКоронавирус: ВОЗ передала Украине второй набор тестов на 1600 человек

Коронавирус: ВОЗ передала Украине второй набор тестов на 1600 человек


фото: facebook.com/phc.org.ua
Всемирная организация здравоохранения передала МОЗ Украины второй набор тестов для диагностирования COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

"World Health Organization Ukraine передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19. Набор рассчитан на 5000 реакций, чего хватит для диагностирование больше 1600 человек", - говорится в сообщении.

 

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