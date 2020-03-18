Коронавирус: ВОЗ передала Украине второй набор тестов на 1600 человек

18 марта, 2020, 15:58

Всемирная организация здравоохранения передала МОЗ Украины второй набор тестов для диагностирования COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

"World Health Organization Ukraine передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19. Набор рассчитан на 5000 реакций, чего хватит для диагностирование больше 1600 человек", - говорится в сообщении.