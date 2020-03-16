Карантин: изменение плана работы ВР недопустимо, - Зеленский

16 марта, 2020, 18:08

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Работа в обычном режиме должны продолжать все, без исключения, органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы. Особенно важна сейчас работа ВР Украины. По моему мнению, изменение плана работы ВР недопустимо", - отметил Зеленский.

По его мнению, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы.

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"Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома", - подчеркнул президент.