Зеленский предлагает провести переговоры с МВФ из-за коронавируса
16 марта, 2020, 17:46
Зеленский ожидает от банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, передает Еспресо.TV.
"Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. Ближайшее время ожидаем от Нацбанка, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - сказал президент.
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