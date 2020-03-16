Зеленский предлагает провести переговоры с МВФ из-за коронавируса

16 марта, 2020, 17:46

Зеленский ожидает от банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, передает Еспресо.TV.

"Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. Ближайшее время ожидаем от Нацбанка, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - сказал президент.