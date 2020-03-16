Рада изменит график работы из-за коронавируса, - Разумков

16 марта, 2020, 11:35

До 3 апреля Верховная Рада будет работать в комитетах. Парламентскую сессию перенесут из-за карантина

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV.

Разумков заявил, что необходимо провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины для принятия закона, что поможет властям урегулировать борьбу с коронавирусом.

По словам главы ВР, законопроект предусматривает комплекс мер по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что будет предложено изменить график работы ВР.

"Верховная Рада не закрывается. ВР продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель и до 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах", - подчеркнул Разумков.

"Я разговаривал с председателями фракций - все это предложение поддержали", - отметил спикер.