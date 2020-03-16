Рада изменит график работы из-за коронавируса, - Разумков
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV.
Разумков заявил, что необходимо провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины для принятия закона, что поможет властям урегулировать борьбу с коронавирусом.
По словам главы ВР, законопроект предусматривает комплекс мер по борьбе с COVID-19.
Он добавил, что будет предложено изменить график работы ВР.
"Верховная Рада не закрывается. ВР продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель и до 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах", - подчеркнул Разумков.
"Я разговаривал с председателями фракций - все это предложение поддержали", - отметил спикер.
- Напомним, 11 марта Дмитрий Разумков отменил все зарубежные командировки депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире
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