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Espreso.tvОбществоЗеленский: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии"

Зеленский: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Кабинет министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии

Об этом он сказал в своем обращении по предотвращению распространения коронавируса в Украине, передает Еспресо.TV.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал Зеленский.

Также он призвал, чтобы в Черновицкой и Житомирской области, где выявлены случаи заражения коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

 

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