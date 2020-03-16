Зеленский: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии"

16 марта, 2020, 17:52

Об этом он сказал в своем обращении по предотвращению распространения коронавируса в Украине, передает Еспресо.TV.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал Зеленский.

Также он призвал, чтобы в Черновицкой и Житомирской области, где выявлены случаи заражения коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.