Евро-2020: Турция готова сама принять турнир этим летом
16 марта, 2020, 18:19
Турция готова стать единственным хозяином Евро-2020 и принять турнир этим летом
Об этом сообщает AS .
По информации источника, у президента УЕФА Александра Чеферина хорошие отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом, однако это не сыграет роли в деле, ведь УЕФА намерена перенести Евро-2020 на следующее лето.
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Руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 года на несколько недель или даже на год. Ожидается, что руководство английской премьер-лиги намерено отстаивать другую позицию. Чемпионат Европы 2020 году должен пройти с 12 июня до 12 июля в 12-х странах.
- Ранее ожидалось, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились к УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
- Также УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта.
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