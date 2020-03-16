Евро-2020: Турция готова сама принять турнир этим летом

16 марта, 2020, 18:19

Турция готова стать единственным хозяином Евро-2020 и принять турнир этим летом

Об этом сообщает AS .

По информации источника, у президента УЕФА Александра Чеферина хорошие отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом, однако это не сыграет роли в деле, ведь УЕФА намерена перенести Евро-2020 на следующее лето.

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Руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА отложить старт чемпионата Европы 2020 года на несколько недель или даже на год. Ожидается, что руководство английской премьер-лиги намерено отстаивать другую позицию. Чемпионат Европы 2020 году должен пройти с 12 июня до 12 июля в 12-х странах.