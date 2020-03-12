УЕФА решил приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса, - СМИ

12 марта, 2020, 10:11

УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает El Larguero в twitter.

Журналист испанского издания AS Хавьера Маталланаса со ссылкой на информированные источники утверждает, что 12 марта Союз евпропейських футбольных ассоциаций объявит о приостановлении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Причиной такого решения является пандемия коронавируса.

11 марта итальянский "Ювентус" объявил, что у защитника команды Даниэле Ругани выявлено коронавирус, после чего туринский клуб и "Интер", против которого туринцы играли в минувшие выходные в серии A, были переведены на карантин. Таким образом, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" против "Лиона" не состоятся на следующей неделе.

Nos cuenta @matallanas que la UEFA tiene intención de suspender la Champions League mañana



Es muy posible que la próxima semana el Real Madrid no llegue a jugar en Manchester



Información del @DiarioAS https://t.co/QgsIY213l0 pic.twitter.com/axD6JNpqQJ - El Larguero (@ellarguero) March 11, 2020