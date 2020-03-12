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Espreso.tvСпортУЕФА решил приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса, - СМИ

УЕФА решил приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса, - СМИ


фото: Getty Images
УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает El Larguero в twitter.

Журналист испанского издания AS Хавьера Маталланаса со ссылкой на информированные источники утверждает, что 12 марта Союз евпропейських футбольных ассоциаций объявит о приостановлении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Причиной такого решения является пандемия коронавируса.

11 марта итальянский "Ювентус" объявил, что у защитника команды Даниэле Ругани выявлено коронавирус, после чего туринский клуб и "Интер", против которого туринцы играли в минувшие выходные в серии A, были переведены на карантин. Таким образом, матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" против "Лиона" не состоятся на следующей неделе.

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