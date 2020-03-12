Стало известно, когда УЕФА решит судьбу Евро-2020 и Лиги чемпионов
12 марта, 2020, 16:34
УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Заседание УЕФА по ситуации, сложившейся из-за коронавируса, состоится 17 марта в режиме видеоконференции. К участию в ней приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.
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Кроме национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы 2020 года, который должен пройти с 12 июня до 12 июля.
- Ранее ожидалось, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
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