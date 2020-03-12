Стало известно, когда УЕФА решит судьбу Евро-2020 и Лиги чемпионов

12 марта, 2020, 16:34

УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Заседание УЕФА по ситуации, сложившейся из-за коронавируса, состоится 17 марта в режиме видеоконференции. К участию в ней приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

Кроме национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы 2020 года, который должен пройти с 12 июня до 12 июля.