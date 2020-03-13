Дело МН17: суд в Гааге могут перенести из коронавируса, - СМИ

13 марта, 2020, 16:55

Из-за пандемии коронавируса в Нидерландах могут перенести судебное заседание в деле уничтожения над оккупированным Россией Донбассом самолета рейса МН17 в июля 2014 года

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание должно было состояться 23 марта 2020 в 10:00 по местному времени.

По данным издания, окончательное решение относительно возможного переноса заседания должны принять не позднее 18 марта.

По предварительному графику суда, слушания запланированы с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля и 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.