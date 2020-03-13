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Espreso.tvОбществоДело МН17: суд в Гааге могут перенести из коронавируса, - СМИ

Дело МН17: суд в Гааге могут перенести из коронавируса, - СМИ


фото: reuters
Из-за пандемии коронавируса в Нидерландах могут перенести судебное заседание в деле уничтожения над оккупированным Россией Донбассом самолета рейса МН17 в июля 2014 года

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание должно было состояться 23 марта 2020 в 10:00 по местному времени.

По данным издания, окончательное решение относительно возможного переноса заседания должны принять не позднее 18 марта.

По предварительному графику суда, слушания запланированы с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля и 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

  • Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу МН17.
  • Обвиняемыми по делу является экс-офицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
  • Один из подозреваемых - Олег Пулатов - изъявил желание участвовать в судебном процессе. Его будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской фирмы Sjöcrona Van Stigt.
  • США выступили с требованием наказать виновных в уничтожении авиалайнера.
  • По состоянию на 9 марта 84 родственника погибших в катастрофе самолета рейса МН17 подали иски о компенсации.
  • Обвиняемым по делу предъявляют обвинения по двум пунктам - уничтожение самолета и убийство 298 человек.
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