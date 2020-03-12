В УЕФА решили перенести Евро-2020 на следующий год, - L'Equipe
Об этом сообщает L'Equipe .
По информации авторитетного французского издания, Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта на заседании с участием представителей всех стран, входящих в организацию, объявит о временном приостановлении розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы и переноса Евро на 2021 из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.
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Отмечается, что чтобы реализовать свои планы УЕФА придется договориться с ФИФА (Международной федерацией футбольных ассоциаций), которая планирует в 2021 году провести обновленный Клубный чемпионат мира.
Заседание УЕФА по ситуации, сложившейся из-за коронавируса, состоится 17 марта в режиме видеоконференции. К участию в ней приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.
- Ранее ожидалось, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из-за коронавируса.
- Также УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта.
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