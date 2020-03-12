В УЕФА решили перенести Евро-2020 на следующий год, - L'Equipe

12 марта, 2020, 17:27

УЕФА 17 марта намерена объявить о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации авторитетного французского издания, Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта на заседании с участием представителей всех стран, входящих в организацию, объявит о временном приостановлении розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы и переноса Евро на 2021 из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.

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Отмечается, что чтобы реализовать свои планы УЕФА придется договориться с ФИФА (Международной федерацией футбольных ассоциаций), которая планирует в 2021 году провести обновленный Клубный чемпионат мира.

Заседание УЕФА по ситуации, сложившейся из-за коронавируса, состоится 17 марта в режиме видеоконференции. К участию в ней приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.