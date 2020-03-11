Быстрые тесты на коронавирус будут только в больницах, - Мокан

11 марта, 2020, 20:09

Постоянный представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что быстрые тест-системы будут использовать только в медучреждениях, а для частных целей их можно будет приобрести

Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Егором Чечеринда", передает Еспресо.TV.

"Есть задача обеспечить достаточное количество быстрых тест-систем. Они не будут использоваться на этом этапе в частных целях, то есть, домой ты его себе не купишь. А только в официальных медицинских учреждениях. Я говорю информацию по состоянию на сегодняшний день", - сообщил Мокан .

Мокан также отметил, что цель стоит полностью обеспечить медицинские учреждения быстрыми тест-системами, чтобы в регионах не возникало никаких проблем.

"Цель стоит в полной мере обеспечить медицинские учреждения быстрыми тест-системами, чтобы в регионах не возникало никаких с этим проблем. И при любом подозрении любой гражданин, любое лицо на территории Украины могли обратиться в медицинское учреждение за проведением анализа и проверки", - сообщил Мокан.

В то же время нардеп предположил, что в дальнейшем Украина может выйти на уровень частного использования тест-систем.