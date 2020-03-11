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Espreso.tvОбщество100 млн грн на защитные средства: Шмыгаль рассказал о мерах предупреждения коронавируса

100 млн грн на защитные средства: Шмыгаль рассказал о мерах предупреждения коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделит 100 млн грн закупку средств индивидуальной защиты из-за угрозы эпидемии коронавируса в Украине

Об этом Шмыгаль заявил на брифинге в Кабмине, передает Еспресо.TV.

"Был принят ряд экономических, технических решений. Выделенное первое финансирование резервного фонда в объеме 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности, которая есть сегодня поточной для всех органов, организаций, работающих на фронте, касающемся возможности распространения коронавируса. А также для пополнения материального запаса до трехмесячного. Это маски, костюмы, перчатки", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что в Украине вводят ряд мер, которые по результатам комиссии ТГИЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - ред.) и решения правительства предусматривают ряд шагов.

"Ряд мер, принятых по результатам комиссии ТГИЧС и сегодняшнего решения правительства, предусматривают следующие шаги: введение карантина с завтрашнего дня в детских, средних и учреждениях высшего образования. Введение ограничений на организацию культурных, спортивных, массовых мероприятий в Украине в количестве до 200 человек . Кроме мер государственной необходимости. Например, заседание ВР, областных советов, то есть тех органов, которые принимают государственные решения. Параллельно было введено ограничение, фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства и украинских производителей ", - отметил Шмыгаль.

При этом премьер-министр отметил, что украинские производители получат госзаказ на поставку средств индивидуальной защиты.

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