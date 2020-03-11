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Espreso.tvОбществоКоронавирус: школы в Украине не готовы к дистанционному обучению, - нардеп Гришина

Коронавирус: школы в Украине не готовы к дистанционному обучению, - нардеп Гришина


фото: 1news
Из-за угрозы распространения коронавируса в Украине обучение будет происходить в онлайн-режиме, что невозможно для 20% школ

Об этом заявила народный депутат, член образовательного комитета Верховной Рады, Юлия Гришина на своей странице в Facebook.

"Дистанционное обучение" сегодня в прогрессивных странах выглядит как панацея. Так и есть. Но не для нас с вами. В Украине сохраняется существенный разрыв между качеством образования в сельской и городской местностях. Соответственно, доступ к сети Интернет (для возможности учиться дистанционно) идет наравне с этим фактическим разрывом ", - написала нардеп.

Она добавила, что интерактивные он-лайн сервисы с лекционным материалом, занятия в режиме видеоконференции, электронные учебники, тестирование, срезы знаний в виде электронных инструментов - это все то, что сегодня является абсолютно недоступным для большинства областных и сельских школ.

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"По данным Государственной службы статистики Украины на 2019 год в Украине есть области, где до 20% школ вообще не имеют подключения к Интернету, а половина школ имеют подключение со скоростью всего 30 мегабит в секунду, что не дает возможности реально использовать электронные учебные ресурсы" , - отметила Гришина.

По ее словам, несмотря на законодательное закрепление (Закон Украины "Об образовании"), различных вариантов путей получения образования (в частности, предусмотрены дистанционное и сетевая), реализация этих положений на практике длится не достаточно эффективно.

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