В Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

11 марта, 2020, 18:58

В Луцке изолировали в отдельный бокс женщину с подозрением на коронавирус, которая вернулась из Италии

Об этом сообщила медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба, передает "Общественное ТВ. Волынь" .

"Мы ее изолировали, обследуем. Хочу сказать, что мы делаем все по алгоритму, образцы отправили на пробу в Киев, ждем результатов. Это нормально, что люди насторожены и они проверяются", - сообщила Любовь Серба.

По словам представителя больницы, пациентка, вернувшись из Италии, сама обратилась к медикам, потому заподозрила у себя коронавирус.