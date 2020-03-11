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Espreso.tvОбществоВ Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Луцке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Луцке изолировали в отдельный бокс женщину с подозрением на коронавирус, которая вернулась из Италии

Об этом сообщила медицинский директор Волынской инфекционной больницы Любовь Серба, передает "Общественное ТВ. Волынь" .

"Мы ее изолировали, обследуем. Хочу сказать, что мы делаем все по алгоритму, образцы отправили на пробу в Киев, ждем результатов. Это нормально, что люди насторожены и они проверяются", - сообщила Любовь Серба.

По словам представителя больницы, пациентка, вернувшись из Италии, сама обратилась к медикам, потому заподозрила у себя коронавирус.

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