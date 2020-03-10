Институт нацпамяти обратился в СБУ из-за решения горсовета Харькова о возвращении проспекту имени Жукова

10 марта, 2020, 18:23

Украинский Институт национальной памяти обратился в СБУ из-за решения Харьковского горсовета по реабилитации Жукова, а именно - переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Этот факт Укринформа телефону подтвердили в УИНП.

"Институт обратился в СБУ с соответствующим заявлением, потому что решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова является незаконным", - отметили в приемном отделении.

Институт также обратится с соответствующими заявлениями в Генпрокуратуру и в Нацполицию.