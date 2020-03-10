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Espreso.tvОбществоИнститут нацпамяти обратился в СБУ из-за решения горсовета Харькова о возвращении проспекту имени Жукова

Институт нацпамяти обратился в СБУ из-за решения горсовета Харькова о возвращении проспекту имени Жукова

Украинский Институт национальной памяти обратился в СБУ из-за решения Харьковского горсовета по реабилитации Жукова, а именно - переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Этот факт Укринформа телефону подтвердили в УИНП.

"Институт обратился в СБУ с соответствующим заявлением, потому что решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова является незаконным", - отметили в приемном отделении.

Институт также обратится с соответствующими заявлениями в Генпрокуратуру и в Нацполицию.

  • Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
  • 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловал в Верховном суде переименование проспекта.
  • 22 января мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованном в честь генерала Петра Григоренко.
  • В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.
  • Украинский институт национальной памяти назвал незаконным решение сессии Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове в честь сталинского маршала Георгия Жукова.
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