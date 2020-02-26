В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова

26 февраля, 2020, 12:44

26 февраля соответствующее решение было проголосовано на сессии Харьковского горсовета. За соответствующее решение проголосовали 52 депутата, против - 8.

Об этом сообщает харьковское издание Status Quo.

Проспект Григоренко снова переименован в проспект Маршала Жукова.

Как заявил в ходе обсуждения ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, в городе прошли общественные слушания по данному вопросу, и 11 193 человека, или 86% проголосовавших, поддержали идею переименования.

Депутат Иван Ракич в свою очередь заявил, что переименование противоречит закону о декоммунизации, назвал Жукова "мясником" и призвал называть улицы в Харькове именами харьковчан, которые освобождали город от нацистов.

Депутат Игорь Черняк заявил о ряде процедурных нарушений при подготовке этого проекта решения и о готовности обжаловать решение о переименовании в суде.

Лидер харьковского отделения Нацкорпуса Константин Немичев, выйдя к трибуне, сначала вступил в перепалку с вице-мэром Андреем Руденко по поводу горячей воды на Алексеевке, перейдя с ним на "ты". Городской голова Геннадий Кернес отключил Немичеву микрофон. Вернувшись к теме переименования проспекта, Немичев призвал не голосовать за это решение.

По словам Кернеса, закон позволяет дать проспекту имя Жукова. По его словам, согласно военным экспертизам, маршал Жуков принимал участие в изгнании оккупантов с территории Украины во время Второй мировой войны.

"Законодательная база по декоммунизации, как многие нормы, принятые после 2013 года, содержит массу противоречий, и псевдопатриоты в Харькове пытаются поднять на этом свою популярность. Понимая это, мы выбрали спокойный тон и последовательный план действий - в рамках своих полномочий и законодательном поле, если нужно - в суде, продолжать отстаивать права харьковчан на историческую память. Соответствующее решение принято ", - заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.