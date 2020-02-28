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Espreso.tvОбщество"Провокация войн памяти": УИНП о возвращении проспекту в Харькове названия в честь Жукова

"Провокация войн памяти": УИНП о возвращении проспекту в Харькове названия в честь Жукова


фото: khpg.org
Украинский институт национальной памяти назвал незаконным решение сессии Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове в честь сталинского маршала Георгия Жукова

Об этом говорится в заявлении УИНП.

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова от 26 февраля 2020 года провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества", - говорится в заявлении.

В УИНП отметили, что решение о переименовании нарушает Закон "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза.

Георгий Жуков попадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

Институт намерен обратиться по поводу незаконности решения Харьковского горсовета в правоохранительные органы и настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона.

Как отмечается в заявлении УИНП, проголосованное решение не имеет ничего общего с должным почитанием памяти о Второй мировой войне, ведь вместо уважения к участникам войны харьковские чиновники занимаются спекуляциями и противопоставлением двух ветеранов войны - Петра Григоренко, генерал-майора Красной армии, который одновременно является всемирно известным правозащитником, и маршала Красной армии Георгия Жукова.

В заявлении также обнародован поименный список депутатов местного совета, которые поддержали незаконное решение - более полусотни человек.

  • Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
  • 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловала в Верховном суде переименование проспекта.
  • 22 января мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.
  • В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.
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