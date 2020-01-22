Кернес планирует окончательно вернуть проспекту Григоренко имя Жукова
Соответствующее распоряжение Кернеса опубликовано на сайте горсовета.
"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета ... совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета ... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове ", - говорится в распоряжении.
Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города должен подготовить расчеты и смета расходов, связанных с изменением названия проспекта.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.
- Напомним, в ноябре Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко в проспект им. советского маршала Георгия Жукова
- 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловала в Верховном суде переименование проспекта.
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