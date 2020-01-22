Кернес планирует окончательно вернуть проспекту Григоренко имя Жукова

22 января, 2020, 17:20

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко

Соответствующее распоряжение Кернеса опубликовано на сайте горсовета.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета ... совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета ... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове ", - говорится в распоряжении.

Департамент жилищного хозяйства горсовета и администрации Немышлянского и Слободского районов города должен подготовить расчеты и смета расходов, связанных с изменением названия проспекта.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.