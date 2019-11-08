Горсовет Харькова проиграл суд о переименовании проспекта в честь маршала Жукова
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Перед началом заседания представители общественных организаций и политических партий устроили перед зданием суда акцию протеста против возвращения проспекту советского названия. После этого они присутствовали на заседании.
Напомним, в июне горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекта имени Жукова. Ранее, во исполнение закона о декоммунизации, улицу переименовали в честь генерала и диссидента Павла Григоренко.
Возвращение проспекта имени Жукова оспаривали в суде харьковская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", политическая партия "Демократична сокира", харьковская областная организация Всеукраинского объединения "Свобода" и несколько граждан Украины.
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