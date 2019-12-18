Проспект Григоренко: Верховный суд рассмотрит переименование проспекта в Харькове на Жукова
Об этом сообщает Громадське.
Коллегия Кассационного административного суда проверила жалобу горсовета и открыла производство.
"Кассационная жалоба соответствует требованиям статьи 330 КАС Украины, подана с соблюдением срока на кассационное обжалование, основания для оставления ее без движения, возвращения или отказа в открытии кассационного производства отсутствуют", - говорится в постановлении от 10 декабря, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений .
Согласно постановлению, суд истребует дело и направляет его участникам копию постановления вместе с жалобой и приложенными материалами.
В течение 10 дней со дня получения копии постановления стороны должны представить отзыв на кассационную жалобу.
- Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова.
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