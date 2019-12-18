 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПроспект Григоренко: Верховный суд рассмотрит переименование проспекта в Харькове на Жукова

Проспект Григоренко: Верховный суд рассмотрит переименование проспекта в Харькове на Жукова


фото: zaxid.net
Харьковский городской совет обжаловала в Верховном суде переименование проспекта

Об этом сообщает Громадське.

Коллегия Кассационного административного суда проверила жалобу горсовета и открыла производство.

"Кассационная жалоба соответствует требованиям статьи 330 КАС Украины, подана с соблюдением срока на кассационное обжалование, основания для оставления ее без движения, возвращения или отказа в открытии кассационного производства отсутствуют", - говорится в постановлении от 10 декабря, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Согласно постановлению, суд истребует дело и направляет его участникам копию постановления вместе с жалобой и приложенными материалами.

В течение 10 дней со дня получения копии постановления стороны должны представить отзыв на кассационную жалобу.

  • Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать