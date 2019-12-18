Проспект Григоренко: Верховный суд рассмотрит переименование проспекта в Харькове на Жукова

18 декабря, 2019, 16:50

Харьковский городской совет обжаловала в Верховном суде переименование проспекта

Об этом сообщает Громадське.

Коллегия Кассационного административного суда проверила жалобу горсовета и открыла производство.

"Кассационная жалоба соответствует требованиям статьи 330 КАС Украины, подана с соблюдением срока на кассационное обжалование, основания для оставления ее без движения, возвращения или отказа в открытии кассационного производства отсутствуют", - говорится в постановлении от 10 декабря, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Согласно постановлению, суд истребует дело и направляет его участникам копию постановления вместе с жалобой и приложенными материалами.

В течение 10 дней со дня получения копии постановления стороны должны представить отзыв на кассационную жалобу.