В суд по МН17 привлекли свидетелем россиянина, который охранял район запуска ракеты по самолету
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NOS.
Прокуратура представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации.
По данным следствия, он в 2014 году присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и охранял район, из которого "Бук" сбил пассажирский самолет.
По словам свидетеля, присутствовавшие боевики были рады, что сбили самолет, пока не оказалось, что это был гражданский лайнер, в котором летели почти 300 человек. Свидетель готов давать показания на условиях анонимности, ранее он разговаривал со следственным судьей.
Кроме того, десятки других свидетелей также находятся под угрозой серьезных преследований со стороны российских спецслужб. Личность этих людей держится в секрете, большинство из них опасается мести или даже убийства.
- Напомним, ранее бывший главарь боевиков Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17.
- Нидерландский судья по делу MH17 рассказал, что прокуратура РФ подтвердила, что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда. Тем, кому официально была вручена повестка и был Пулатов.
- Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищу "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты.
- Прокурор по делу заявил. что российские спецслужбы делают попытки запугать засекреченных свидетелей по делу о сбитом "Боинг-777" на Донбассе.
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