В суд по МН17 привлекли свидетелем россиянина, который охранял район запуска ракеты по самолету

10 марта, 2020, 17:40

Прокуратура Нидерландов на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 представила новых свидетелей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Прокуратура представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации.

По данным следствия, он в 2014 году присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и охранял район, из которого "Бук" сбил пассажирский самолет.

По словам свидетеля, присутствовавшие боевики были рады, что сбили самолет, пока не оказалось, что это был гражданский лайнер, в котором летели почти 300 человек. Свидетель готов давать показания на условиях анонимности, ранее он разговаривал со следственным судьей.

Кроме того, десятки других свидетелей также находятся под угрозой серьезных преследований со стороны российских спецслужб. Личность этих людей держится в секрете, большинство из них опасается мести или даже убийства.