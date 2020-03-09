Нидерландский судья рассказал, как вручили всем боевикам повестки на суд по MH17

9 марта, 2020, 18:21

Прокуратура РФ подтвердила, что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда

Об этом сообщает Европейская правда .

Как известно, в понедельник в Нидерландах начались судебные слушания по катастрофе авиалайнера Малайзийских авиалиний. Обвинения выдвинуты против трех граждан России: Сергея Дубинский, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко

Одному из них - Пулатову - повестку удалось вручить по официальным каналам.

"23 января Россия сообщила, что Пулатов появился в российском суде Ульяновска и ему была передана в руки повестка", - сообщил во время слушаний судья Хендрик Стейнхаюс.

Этот подозреваемый, бывший российский военный, представленный в суде в Нидерландах также командой адвокатов.

Двое других россиян, Дубинский и Гиркин, были вызваны в суд по месту регистрации, но на заседание не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в неподконтрольному Украины Донецке.

Однако следственная группа смогла убедиться, что все трое получили вызовы, проконтролировав это через соцсети и месенжеры.

Так глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинськийнамагався спрятаться от следственной группы, но оставил в интернете следы того, что он в курсе о суде. Кроме официальной повестки, ему прислали сообщение через WhatsApp, на Skype в Facebook. WhatsApp сообщения были пересмотрены и емейл (с повесткой) - открытый, рассказал судья.

"С ним также связались по телефону. Мужчина ответил, что он не Дубинский и больше не брал трубку, но эксперты определили, что это голос Дубинский, использовав другие записи его разговоров", - рассказал судья Стейнхаюс.

Самое сложное было доставить повестку Харченко, который в 2014 году переехал в Донецк, из-за чего Украина не имела возможности вызвать его в суд для вручения повестки. Этому боевике следователи по делу МН17 также присылали сообщения о месте и дате суда через различные мессенджеры, и в конце концов смогли достать его через сеть "Вконтакте", куда ему прислали личное сообщение.

"Ссылка на сообщение о суде был открыт 19 июля с айпи-адреса в Донецке. 20 июля профиль был удален из сети ВК", - сообщил судья Стейнхаюс.

Совсем другая схема сработала с Игорем Гиркиним.

"Попытка доставить повестку по адресу регистрации в Москве показала, что там живет пожилая женщина и по данным соседей ни один человек здесь не появлялся. Запросы, отправленные на Skype и e-mail остались без ответа", - пояснил судья.

Но впоследствии Гиркин сам выполнил работу следователей, подтвердив, что знает о дате и месте суда.

Это он сделал в заявлении для российского агентства "Интерфакс". "Гиркин, как утверждается, заявил Интерфаксу что он не появится в суде и заверил, что он не причастен к сбивания самолета ... и он не признает юрисдикцию суда", - сообщил судья Стейнхаюс.

По мнению прокуратуры, это является достаточным, чтобы считать, что подсудимые были уведомлены о процессе и добровольно не явившиеся на него, что дает возможность проводить слушания без их участия