Суд по MH-17: подозреваемый в перевозке Бука будет участвовать в процессе
10 марта, 2020, 13:59
Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищам "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты
Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.
У одного из обвиняемых по делу MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова - появились два нидерландских адвоката и один российский юрисконсульт. Он единственный из всех подозреваемых решил активно участвовать в процессе.
Также он опротестовал решение засекретить имена некоторых свидетелей, как стало известно из трансляции второго дня суда в Нидерландах.
Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставление экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. BBC News пишет, что он может дать показания по видеосвязи, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сейчас он живет в РФ.
- Напомним, ранее бывший главарь боевиков Гиркин заявил , что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17
- Нидерландский судья по делу MH17 рассказал, что прокуратура РФ подтвердила , что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда. Тем, кому официально была вручена повестка, и был Пулатов.
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