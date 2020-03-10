Суд по MH-17: подозреваемый в перевозке Бука будет участвовать в процессе

10 марта, 2020, 13:59

Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищам "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

У одного из обвиняемых по делу MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова - появились два нидерландских адвоката и один российский юрисконсульт. Он единственный из всех подозреваемых решил активно участвовать в процессе.

Также он опротестовал решение засекретить имена некоторых свидетелей, как стало известно из трансляции второго дня суда в Нидерландах.

Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставление экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. BBC News пишет, что он может дать показания по видеосвязи, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сейчас он живет в РФ.