Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17

10 марта, 2020, 12:38

Обвиняемый по делу MH17 бывший так называемый "министр обороны ДНР" гражданин России Игорь Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по этому делу и обвиняет в катастрофе Украину

Об этом он сказал в комментарии журналисту BBC, который к нему дозвонился.

Журналист Стив Розенберг спросил Гиркина, почему он не явился на судебный процесс в Нидерланды.

"Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу.

Я человек военный и не собираюсь признавать гражданским судом иностранного государства компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине".

На вопрос, кто же сбил гражданский самолет, Гиркин заявил: "Ополчение" Boeing не был сбит и больше никаких комментариев ".

На уточняющий вопрос, если это было не т.н. "Ополчение", то значит российские военные, на что Гиркин просто бросил трубку.