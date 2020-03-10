Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17
Об этом он сказал в комментарии журналисту BBC, который к нему дозвонился.
Журналист Стив Розенберг спросил Гиркина, почему он не явился на судебный процесс в Нидерланды.
"Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу.
Я человек военный и не собираюсь признавать гражданским судом иностранного государства компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине".
На вопрос, кто же сбил гражданский самолет, Гиркин заявил: "Ополчение" Boeing не был сбит и больше никаких комментариев ".
На уточняющий вопрос, если это было не т.н. "Ополчение", то значит российские военные, на что Гиркин просто бросил трубку.
My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:- Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 10, 2020
"Who shot down the plane?"
"It was not the rebels".
"So was it Russian soldiers?"
"Goodbye". He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1
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