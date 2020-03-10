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Espreso.tvОбществоГиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17

Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17

Обвиняемый по делу MH17 бывший так называемый "министр обороны ДНР" гражданин России Игорь Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по этому делу и обвиняет в катастрофе Украину

Об этом он сказал в комментарии журналисту BBC, который к нему дозвонился.

Журналист Стив Розенберг спросил Гиркина, почему он не явился на судебный процесс в Нидерланды.

"Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу.

Я человек военный и не собираюсь признавать гражданским судом иностранного государства компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине".

На вопрос, кто же сбил гражданский самолет, Гиркин заявил: "Ополчение" Boeing не был сбит и больше никаких комментариев ".

На уточняющий вопрос, если это было не т.н. "Ополчение", то значит российские военные, на что Гиркин просто бросил трубку.

 

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