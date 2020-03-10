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Espreso.tvОбществоСуд по делу MH17: Россия пытается запугать свидетелей, - прокурор

Суд по делу MH17: Россия пытается запугать свидетелей, - прокурор


фото: reuters
Российские спецслужбы предпринимают попытки запугать засекреченных свидетелей по делу о сбитом "Боинг-777" на Донбассе

Об этом 10 марта на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер, передает Тиждень .

"Опрос свидетелей является реальным риском для их безопасности. В связи с этим судебный следователь принял решение засекретить данные десятков людей", - сказал Бергер.

Прокурор отметил, что один из свидетелей сообщил по электронной почте, что к нему несколько раз приходили вооруженные боевики после того, как он распространил видео с "Буком". После этого свидетель был вынужден скрываться.

По словам Бергера, у другого свидетеля, который расследовал обстоятельства катастрофы, будучи в России, изъяли компьютер.

"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению истины по поводу катастрофы рейса MH17", - добавил прокурор.

  • Напомним, ранее бывший главарь боевиков Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17.
  • Нидерландский судья по делу MH17 рассказал, что прокуратура РФ подтвердила, что официально передала повестку на суд по MH17 только одному из подозреваемых, но Нидерланды убедились, что все четверо знают о проведении суда. Тем, кому официально была вручена повестка и был Пулатов.
  • Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищу "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты.

 

 
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