Суд по делу MH17: Россия пытается запугать свидетелей, - прокурор

10 марта, 2020, 16:16

Российские спецслужбы предпринимают попытки запугать засекреченных свидетелей по делу о сбитом "Боинг-777" на Донбассе

Об этом 10 марта на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер, передает Тиждень .

"Опрос свидетелей является реальным риском для их безопасности. В связи с этим судебный следователь принял решение засекретить данные десятков людей", - сказал Бергер.

Прокурор отметил, что один из свидетелей сообщил по электронной почте, что к нему несколько раз приходили вооруженные боевики после того, как он распространил видео с "Буком". После этого свидетель был вынужден скрываться.

По словам Бергера, у другого свидетеля, который расследовал обстоятельства катастрофы, будучи в России, изъяли компьютер.

"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению истины по поводу катастрофы рейса MH17", - добавил прокурор.