Суд по делу MH17: Россия пытается запугать свидетелей, - прокурор
Об этом 10 марта на суде в Гааге заявил прокурор Тейс Бергер, передает Тиждень .
"Опрос свидетелей является реальным риском для их безопасности. В связи с этим судебный следователь принял решение засекретить данные десятков людей", - сказал Бергер.
Прокурор отметил, что один из свидетелей сообщил по электронной почте, что к нему несколько раз приходили вооруженные боевики после того, как он распространил видео с "Буком". После этого свидетель был вынужден скрываться.
По словам Бергера, у другого свидетеля, который расследовал обстоятельства катастрофы, будучи в России, изъяли компьютер.
"Есть четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению истины по поводу катастрофы рейса MH17", - добавил прокурор.
- Напомним, ранее бывший главарь боевиков Гиркин заявил, что не признает компетенцию нидерландского суда по делу MH17.
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- Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищу "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты.
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