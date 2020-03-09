У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус

9 марта, 2020, 15:24

Результаты повторного теста на коронавирус жителя Черновцов, который заразился, дали положительный результат

Об этом сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает UA: Буковина .

У мужчины, который заразился, температура до 37,6 градусов.

"Тридцатидевятилетняя мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.